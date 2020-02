Viktor : Orange commercialise un coussin intelligent avec fonction télécommande pour améliorer l’autonomie des handicapés et des seniors

Dans une logique d’inclusion numérique, Orange propose le coussin intelligent Viktor. L’objet doit permettre aux personnes handicapées et aux personnes âgées de gagner en autonomie et de rester en contact avec leurs proches.

Orange propose Viktor sur sa boutique en ligne, mais également à travers une trentaine de boutiques physiques. Derrière ce nom on trouve un concept de coussin intelligent primé en 2017 au concours Lépine et fruit d’une collaboration avec la startup niçoise Fingertips.

Fonctionnant de concert avec une box connectée à Internet (Ethernet ou Wi-Fi) et raccordée au téléviseur (RCA ou HDMI), avec laquelle il communique en Bluetooth, le coussin intelligent Viktor propose des grands boutons pour consulter ses messages, visualiser son agenda, lancer de la musique ou des livres audio, afficher des photos et demander aux proches de rappeler. Grâce à la webcam Logitech fournie dans le pack, l’utilisateur peut également lancer des appels vidéo en qualité HD.

Quelques précisions concernant la box. Alimentée via un port Micro-USB, elle embarque un processeur quad-core 1,2 GHz (SoC Broadcom BCM2837) avec 1 Go de mémoire vive LPDDR2. Elle propose également quatre ports USB 2.0 et un emplacement MicroSD. Le tout dans des dimensions 8,5 x 5,4 x 1,7 centimètre pour un poids de 45 grammes.

Viktor s’affiche à 249 euros. Jusqu’au 8 avril, le coussin revient à 199 euros avec une offre de remboursement de 50 euros.