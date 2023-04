60 millions de consommateurs alerte sur le retour d’une escroquerie redoutable

Alors que la date pour commencer à déclarer ses revenus approche, les escrocs ressortent leurs vieilles habitudes.

Gare aux mails relatifs à votre déclaration d’impôts 2023. Si vous en avez reçus ces derniers jours, il faut être prudent selon 60 millions de consommateurs.

En effet, une arnaque déjà connue mais redoutable visant vos coordonnées bancaires recommence à circuler sur le net. Il s’agit d’un hameçonnage (phishing) par mail, avec un courriel semblant venir des impôts et reprenant l’identité visuelle des communications officielles et signé par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP). De quoi endormir la méfiance des internautes les plus crédules.

« Nous avons le plaisir de vous informer que suite à notre traitement de votre déclaration de revenus, nous avons calculé que vous avez droit à un remboursement d’impôt d’un montant de 115,49 € », explique l’un des mails reçus par l’association avec une invitation à cliquer sur un lien pour vérifier que les données sont bien correctes. Le lien redirige vers un site reprenant l’apparence du site des impôts et vous réclame votre nom, prénom, date de naissance et adresse, mais surtout vous coordonnées bancaires.

De quoi permettre aux pirates de voler votre compte en banque. Notez que l’administration a normalement toujours votre RIB dans ses fichiers et effectue directement un virement dans le cas de figure évoqué. Vous pouvez signaler tout message frauduleux via la plateforme Pharos sur internet-signalement.gouv.fr, au 17 (si très urgent) ou le numéro vert officiel mis en place par le gouvernement : 0 805 805 817.Vous pouvez également passer par Service-Public.fr, ou le site Cybermalveillance.gouv.fr.

Source : via Presse-Citron

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox