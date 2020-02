Le bouquet TeleKidz est offert sur les Freebox à partir d’aujourd’hui

TeleKidz, le 1er bouquet TV arabe de chaînes pour enfants, est en clair depuis aujourd’hui sur Freebox TV et le restera plusieurs semaines (la durée exacte n’a pas été précisée).

Comme d’habitude pour ce genre d’offre, il n’y a aucune manipulation à réaliser, il suffit de se rendre sur les chaînes idoines durant la période concernée. Ce bouquet offert est composé des chaînes suivantes :

– Al Rawda (canal 677) est une chaîne éducative pour les 3-6 ans. Rawda en Arabe signifie « préscolaire ». Cette chaîne diffuse des programmes aux concepts éducatifs favorisant le développement intellectuel de l’enfant de moins de 6 ans. Elle propose des programmes « comme à l’école », les aidant à apprendre à compter, connaître les couleurs, chanter, etc.

– Basma (canal 678) est une chaîne de dessins animés pour les 3-6 ans. Basma en Arabe signifie « rigolade ». La chaîne offre une multitude de dessins animés sélectionnés avec attention. Le but de la chaîne est de permettre aux enfants d’apprendre tout en s’amusant.

– Majid (canal 679) est une chaîne jeunesse. Majid est le prénom d’un des personnages principaux de la chaîne, qui provient à l’origine d’un magazine pour enfants créé en 1980. Les programmes diffusés sont équilibrés entre des programmations modernes et des programmes plus simples et culturels – Idéal pour les enfants d’aujourd’hui qui veulent se divertir et regarder des dessins animés en arabe.