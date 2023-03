Acheter un iPhone chez Free Mobile peut devenir un vrai calvaire

Un imprévu et la solution Free Flex peut causer bien des soucis, un abonné Free Mobile en a fait les frais.

L’iPhone 13, pomme de la discorde entre un père et l’opérateur Free Mobile. Fin 2021, le fils de Hocine Belghazy veut s’offrir le tout nouvel iPhone haut de gamme et ses parents se rendent dans la boutique Free de Louvroil pour l’acheter. Une fois arrivés et pris en charge par un Free Helper, ce dernier leur conseille alors de passer par Free Flex, qui présente l’avantage de ne pas avoir à régler d’un coup les 1159€ que coûtent le fruit et propose une option d’achat.

Une aubaine bienvenue et au départ, tout se passe bien explique Hocine. Chaque mois, la location et l’abonnement Free Mobile sont payés, comme il se doit. Cependant, la carte bleue sur laquelle étaient prélevés ces frais est égarée. Le père de famille le reconnaît : “on a oublié de fournir notre nouvelle carte à Free, on ne consultait pas leur adresse mail, on pensait que le changement était automatique“.

Une erreur qui va rapidement entraîner des conséquences. Si Hocine a régularisé les huit factures impayées, Free a tout de même bloqué l’iPhone avant que cette régularisation ait lieu et ainsi résilié l’offre de location, explique un porte-parole de l’opérateur. Résultat, si l’iPhone en question s’allume toujours, il est impossible de l’utiliser pour appeler ou envoyer un SMS. Une procédure classique de blackistage, explique l’opérateur, qui affirme que le modèle doit lui être restitué.

Hocine de son côté s’emporte : « pourquoi avoir accepté les sommes que j’ai versées en retard alors ? Nous avons mis pratiquement 1 300 € dans un téléphone qui ne nous appartient pas. J’appelle ça du vol, j’ai payé pour déclencher l’option d’achat. ». Ce à quoi l’opérateur rétorque: “Aucune option d’achat n’a été levée, le client a été facturé des frais de résiliation anticipée de la location et des frais de non-restitution du terminal loué”. Le père de famille pour sa part n’exclut pas le recours en justice pour récupérer l’usage de l’iPhone de son fils.

Source : La Voix du Nord

