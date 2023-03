Abonnés Freebox : 4 nouveaux téléviseurs 4K abordables sont disponibles avec un crédit gratuit

L’offre de Smart TV Samsung proposée par Free à ses abonnés fixe s’étoffe avec des modèles abordables plus récents.

Et si vous passiez à la 4K, sans devoir sortir un trop gros billet ? L’opérateur de Xavier Niel propose depuis le mois de novembre dernier une solution d’achat de téléviseurs intelligents Samsung permettant d’échelonner son paiement sur 30 mois et de nouveaux modèles ont été ajoutés à la boutique mise à disposition des abonnés.

Le catalogue évolue en effet assez régulièrement et la gamme proposant la technologie UHD (et non QLED ou OLED), donc plus abordable a évolué. C’est en effet la gamme CU7105 du géant Sud-Coréen qui est dorénavant proposée. Tous ces modèles embarquent l’application TV Oqee pré-installée et vous avez le choix entre 4 tailles d’écran.

65″ : 229€ à la commande puis 18.99€/mois pendant trente mois (799€ au total)

55″ : 169€ à la commande puis 15.99€/mois pendant trente mois (649€ au total)

50″ : 99€ à la commande puis 14.99€/mois pendant trente mois (549€ au total)

43″ : 59€ à la commande puis 13.99€/mois pendant trente mois (479€ au total)

D’autres modèles, plus onéreux et embarquant des technologies plus poussées sont également proposées. Pour en savoir plus sur la possibilité d’accéder à cette boutique de Smart TV, nous avons réalisé un tutoriel vidéo vous expliquant tout en détail.

