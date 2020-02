NRJ Mobile brade son forfait à 100 Go sans engagement pendant un an

Une nouvelle promotion pour le forfait 100 Go de NRJ Mobile, le MVNO propose ce forfait à 9.99€/mois pendant un an.

Le forfait, initialement proposé à 19.99€ par mois, voit son prix diminuer dans une offre promotionnelle limitée pour passer à 9.99€/mois pendant un an. La promotion durera jusqu’au 1er mars inclus et est disponible sur le site NRJ Mobile. Il faudra également compter sur le coût de la carte SIM, facturée 10€ le premier mois.

Dans le détail, cette offre sans engagement comprend appels,SMS,MMS illimités, 100 Go de data ou encore 5 Go depuis l’Europe et les DOM pour toute nouvelle souscription. Pour rappel, NRJ Mobile opère sur les réseaux d’Orange, SFR et Bouygues Telecom.