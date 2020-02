Cadeau aux abonnés Freebox Crystal, mini 4K et Révolution : voici comment le récupérer

Nous vous l’annoncions ce matin. Free et Canal font un cadeau aux abonnés Freebox Crystal, Free mini 4K et Freebox Révolution (mais pas Freebox One/Delta), à savoir le film “Spider-Man : Far from Home”. Il est acquis définitivement. Voici comment profiter du cadeau, limité aux 45 000 premières demandes.

Ouvrir tout d’abord la section vidéo à la demande et le service Canal VOD.

Une fois dans le service Canal VOD, accédez au champ de recherche, afin de trouver le film “Spider-Man : Far From Home” et ouvrir sa fiche.

Une fois dans la fiche du film, appuyez sur le bouton Acheter.

Après cela, cliquez sur le bouton “Code promo”, puis entrez le code “Happyfree2020”.

Les versions SD et HD sont alors annoncées offertes, au lieu de 13,99 et 16,99 euros.

Une fois l’achat effectué, celui-ci est confirmé au sein de l’interface TV et grâce à un e-mail confirmant au passage le coût de 0 euro.