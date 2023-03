Pluto TV lance une nouvelle chaîne gratuite disponible sur Freebox Pop, mini 4K et Apple TV 4K

Les fans de l’émission américaine Drew Barrymore Show seront servis.

La plateforme AVOD de Paramount Global propose régulièrement de nouveaux flux thématiques, y compris certaines centrées sur un unique programme et c’est une nouvelle fois le cas avec une nouvelle chaîne gratuite dédiée au Drew Barrymore Show, “une émission positive, qui apporte des infos, de l’inspiration et du divertissement au grand public. Connue pour son humour contagieux et sa positivité, Drew Barrymore partage ses points de vue indéniablement sympathiques”, présente Pluto TV.

Pour rappel, la plateforme propose aujourd’hui plus de 1 000 films et séries à la demande sur tous les supports, smartphone, tablette, ordinateurs, players TV Android comme la Freebox Pop et mini 4K ou encore l’Apple TV, Playstation 4, Xbox et PC (application). Il n’est pas nécessaire de créer un compte pour accéder à l’ensemble des plus de 100 chaînes disponibles sur cette plateforme qui rencontre un certains succès, cumulant à la fin du premier trimestre 2022 près de 68 millions d’utilisateurs dans le monde.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox