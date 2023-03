Réseau de distribution : Free prépare une “crémaillère” dans une commune de 3000 habitants

La galerie marchande du Cora de Saint-Maximin dans l’Oise va accueillir une nouvelle boutique Free.

Free vise depuis plusieurs années les zones très fréquentées et dédiées au shopping pour développer son réseau de distribution. Prochainement, il ouvrira un Free Center au sein du centre commercial Westfield Euralille à Lille, ou encore à l’intérieur du Cora Houdemont à Nancy.

Aujourd’hui, l’opérateur poursuit sur sa lancée. Un Freenaute est tombé nez à nez avec une future boutique, localisée au sein de la galerie marchande du Cora à Saint-Maximin dans l’Oise . Le panneau dissimulant les travaux est très clair : “une nouvelle boutique Free ici, promis, on fera une crémaillère”, annonce l’opérateur. Une bonne nouvelle pour les abonnés et prospects de cette commune de 3000 habitants. Le Free Center le plus proche actuellement est celui d’Aeroville à Roissy (27km).

@UniversFreebox ouverture d'une boutique free dans la galerie marchande de Cora St Maximin (60) pic.twitter.com/rVaP9QlaD1 — Empeumeu Gérard (@SebastienNavar6) March 6, 2023

Free dispose aujourd’hui de 187 boutiques réparties sur le territoire métropolitaine. Son objectif est d’en compter 200 d’ici la fin de l’année.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox