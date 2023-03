Vers un WiFi 7 moins cher et plus populaire que les WiFi 6 et 6E

Qualcomm a de grandes ambitions pour la prochaine norme de WiFi qui sera certifiable dès la fin de l’année.

Les terminaux, mobiles ou fixe, deviennent de plus en plus puissants et gourmands, le trafic internet explose dans le monde et les réseaux sans-fils doivent évoluer. Si sur le mobile, on parle de générations comme 5G voir la 6G à venir, le réseau WiFi est aussi au coeur des usages des abonnés. Dès la fin de l’année 2023, ce dernier passera à sa 7e version et pour le fabricant des SoC mobiles, l’adoption se fera bien plus rapidement que pour les WIFi 6 et 6E.

Rahul Patel, Vice Président de Qualcomm affirme que l’appétit pour le WiFi est devenu énorme. « Le nombre d’appareils personnels qui se connectent en Wi-Fi est en progression constante. Selon les estimations (et les régions du monde), il y a au moins 3,5 appareils ‘’radios’’ [sans fils ; NDLR] par personne. Ce qui fait entre 15 et 22 appareils par foyer » explique-t-il. Face à cet encombrement des réseaux, le WiFi 7 doit faire la différence selon Qualcomm.

« Le trafic réseau croît chaque jour et les fréquences du spectre sont de plus en plus surpeuplées. Or, le gros avantage du Wi-Fi 7, qui s’appuie sur la bande 6 GHz introduite par le Wi-Fi 6E, c’est qu’on propose de cette nouvelle ‘’autoroute’’. Et qu’en plus, la norme 7 permet de ‘’rouler’’ sur deux voies à la fois. On double les canaux, les débits et la robustesse […] Entre les enceintes connectées, les caméras de surveillance ou les sonnettes connectées, le nombre d’équipements domestiques qui ont besoin d’une connexion robuste ne cesse de croître. Et le Wi-Fi 7 est taillé pour cela » Rahul Patel

De plus, le prix de ce WiFi doit baisser plus rapidement que celui du WiFi 6 grâce à la demande importante selon l’ingénieur, malgré un prix plus élevé lors de son lancement. Il affirme par ailleurs que si la 5G pour tous coûte cher, le WiFi 7 et sa grande couverture permettra de connecter facilement des communautées qui peuvent être reliées via un réseau 5G.« Le Wi-Fi 7 est déjà en cours de déploiement dans de nombreux segments de marché : le nombre de designs augmentent aussi bien dans les smartphones que les PC, aux USA comme à Taiwan », observe-t-il.

Source : 01net

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox