WhatsApp : le service de messagerie a cessé de fonctionner sur certains smartphones, voilà la raison

Le service WhatsApp est inaccessible pour certains utilisateurs. Leur smartphone est devenu trop vieux.

Certains utilisateurs l’ont sans doute remarqué. Le service de messagerie WhatsApp a en effet cessé de fonctionner sur certains smartphones Android et certains modèles iPhone. Il y a une explication à cela : leur modèle est considéré comme trop ancien et n’est tout simplement plus compatible.

WhatsApp avait d’ailleurs pris les devants en le faisant savoir en fin d’année dernière. L’utilisation de son service exigera désormais un smartphone sous Android 4.0.3 et supérieur ou iOS 9 et supérieur. Il ne sera plus possible pour les propriétaires d’un smartphone sous Android 2.3.7 ou iOS 8 d’y accéder. Pour le service de messagerie, il s’agit de garantir la meilleure sécurité possible, en évinçant les smartphones plus mis à jour. On peut également y voir l’occasion de supprimer quelques anciens comptes devenus inactifs.