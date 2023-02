Orange teste un nouveau réseau ouvert avec Vodafone en Europe

Les deux opérateurs ont annoncé un partenariat pour construire un réseau d’accès radio ouvert (Open RAN) dans les campagnes d’Europe, avec un premier projet en Roumanie.

Un accord qui constitue une première en Europe. Après avoir lancé des laboratoires, Orange s’attaque donc à un premier projet commercial basé sur l’Open RAN, pour l’instant réservée à la Roumanie, dans une zone rurale près de Bucarest.

L’Open RAN offre des avantages considérables par rapport au partage des réseaux traditionnels. Grâce à l’utilisation d’un réseau RAN ouvert et virtualisé, reposant sur la désagrégation entre équipements physiques et logiciels, Vodafone et Orange bénéficieront chacun d’une plus grande agilité lors de l’ajout de nouveaux sites radio ou de la mise à niveau des sites existants, tout en minimisant les coûts et la consommation d’énergie. Ce modèle servira de schéma directeur pour étendre les réseaux 4G et 5G aux communautés rurales de toute l’Europe.

« L’Open RAN est en outre une excellente occasion de faire passer le partage de réseau dans une toute nouvelle dimension, avec une différenciation encore plus grande des opérateurs grâce à la possibilité pour chacun des partenaires de régler son réseau de manière plus indépendante, en fonction des promesses faites à ses propres clients. » Michaël Trabbia, Chief Technology and Innovation Officer du groupe Orange

Cet accord soutient également l’objectif de la Commission européenne de déployer la 5G dans toutes les zones habitées d’ici 2030. Ces sites fourniront une première expérience concrète de ce nouveau modèle opérationnel basé sur l’intégration d’équipements et de logiciels multifournisseurs, de façon à ouvrir la voie à des déploiements à plus grande échelle. Actuellement, Orange et Vodafone travaillent individuellement à la sélection de fournisseurs stratégiques pour cette phase initiale de construction. Le tout basé sur le même fournisseur RAN ou la même version logicielle et la même gestion du cycle de vie du site mobile.

Ce partage doit permettre aux deux opérateurs de bénéficier des avantages liés à une infrastructure véritablement ouverte, avec notamment le partage de tous les composants matériels (transmetteurs radio et infrastructure cloud) tout en gérant indépendamment leurs propres logiciels RAN sur une infrastructure cloud commune. Ainsi, chaque opérateur pourra adapter ses services et ses capacités aux besoins spécifiques de ses clients, tout en assurant une isolation forte et sécurisée des données qui lui sont propres. Ceci est conforme aux priorités qui ont été développées dans le cadre de l’accord de partenariat que les deux opérateurs ont signé début 2021 avec d’autres grands opérateurs européens.

Les tests de la solution Open RAN sur un réseau opérationnel se poursuivront tout au long de l’année 2023, afin de permettre une comparaison avec les réseaux existants, et ainsi confirmer la parité des fonctionnalités et des performances entre les solutions Open RAN et les solutions RAN traditionnelles, avant d’étendre le modèle de partage Open RAN à d’autres marchés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox