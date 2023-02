Netflix : deux poids deux mesures, partage de compte payant et baisse de ses tarifs dans 30 pays

L’interdiction du partage de compte gratuit ne semble pas se dérouler au mieux dans les pays où l’option est lancée. Netflix a enchaîné rapidement avec une baisse de tarif, parfois assez importante.

Il faut ce qu’il faut pour garder les abonnés. Présent dans près de 190 pays du monde, Netflix tente une opération (re)séduction auprès d’abonnés ou de prospects dans une trentaine de pays. Si la France n’est pas concernée pour le moment, d’autres marchés proche le sont.

On peut notamment compter le Yémen, la Jordanie, la Libye, l’Iran, le Kenya, la Croatie, la Slovénie, la Bulgarie, le Nicaragua, l’Équateur, la Malaisie, l’Indonésie, la Thaïlande et les Philippines mais aussi la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, l’Albanie, la Macédoine du Nord et la Slovaquie…

Pourtant le service est plutôt habitué à augmenter progressivement le tarif de ses abonnements, mais le co-PDG de Netflix avait indiqué lors de la présentation des résultats annuels de la plateforme chercher “à servir plus de membres à travers le monde en essayant d’offrir une valeur appropriée à ces différents niveaux de prix, et nous faisons du bon travail en élargissant cette gamme […] Il y a beaucoup de personnes à à travers le monde dans des pays où nous ne sommes pas encore bien implanté, et nous avons l’opportunité d’aller les attirer.”

Ainsi, la baisse de prix varie selon les marchés, certains peuvent même voir leurs abonnements baisser de moitié, notamment dans les territoires où il est le plus difficile de gagner et garder des abonnés. Le timing est cependant plutôt saisissant : alors que la plateforme tente d’engranger de nouveaux clients et de garder les anciens, elle lance également dans de nombreux pays la fonctionnalité plutôt impopulaire de blocage du partage de compte en rendant ce service payant. Le déploiement de cette mesure visant à forcer les utilisateurs inscrits sur le compte de leurs amis à prendre leur propre abonnement doit d’ailleurs continuer tout au long de l’année.

Si la plateforme est bien consciente que cela devrait lui faire perdre des abonnés, elle semble avoir voulu prendre les devants en jouant sur le coeur du problème : les frais engendrés par un abonnement. Un équilibre à trouver.

Source : 01net

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox