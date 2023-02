Google teste le 1080p premium sur YouTube

Google envisage de rendre la qualité full HD disponible uniquement pour ses abonnés YouTube Premium.

Et si la plus haute qualité était réservée aux abonnés payants de la plateforme YouTube ? Un utilisateur de Reddit a en effet repéré un nouveau paramètre de qualité vidéo Premium 1080p avec “débit binaire amélioré” sur ses vidéos.

Avec ce “Premium” doté d’une majuscule, on pourrait en effet envisager qu’il s’agisse d’une fonctionnalité réservée directement aux abonnés de la formule YouTube Premium, payante et permettant d’accéder par exemple aux téléchargements des vidéos sur mobile ou à la lecture en arrière plan, mais surtout à un visionnage sans publicité.

Pour rappel, le débit binaire détermine la taille d’un fichier vidéo numérique et la quantité ou le peu de compression qu’il affiche lors de la diffusion en continu – plus c’est mieux ici. La fréquence d’images, d’autre part, détermine le nombre d’images que vous verrez par seconde, où des nombres plus élevés semblent plus fluides. Certains utilisateurs ont par ailleurs signalé des débits plus bas sur leur vidéo, laissant présager que tout cela est lié.

Source : Cnet

