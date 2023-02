Xavier Niel réagit de façon étonnante suite à son échec pour récupérer la fréquence de M6

Je l’aurai un jour ! Je l’aurai !

Nous vous l’annoncions en début de soirée, l’Arcom n’a pas choisi le Projet SIX de Xavier Niel pour la reprise de la fréquence de M6. Et le serial entrepreneur a réagi rapidement suite à cette annonce. Et comme d’habitude il fait à sa façon.

En l’occurrence pas de long discours, mais un tweet plutôt humoristique intégrant le mème d’un ado en pleur qui visiblement n’arrivera jamais à récupérer sa petite amie. Mais pour Xavier Niel, c’est la fréquence de M6 qu’il n’arrivera pas à récupérer. Malgré le ton humoristique on peut comprendre aussi au travers de ce tweet que le fondateur de Free est triste et déçu par cette décision de l’Arcom.

La fréquence de M6 : pic.twitter.com/0bJCw2WLos — Xavier Niel (@Xavier75) February 22, 2023

