Le saviez-vous : les abonnés Freebox peuvent bénéficier de leurs chaînes TV et replays partout en Europe

Grâce à Oqee ou myCanal, il est possible de regarder la TV partout en Europe.

Il faudra cependant se contenter de l’écran de votre smartphone ou tablette. Si vous aimez voyager mais que parfois l’envie de regarder vos chaînes favorites prend le dessus, il y a deux solutions pour clients Freebox. La première est Oqee, l’application officielle de Free permet d’accéder aux chaînes de Freebox TV et aux replays en mobilité. Et pour ceux qui se posent la question, la plateforme est disponible partout en Europe avec tous les réseaux opérateurs.

Il n’est cependant pas possible d’y accéder depuis un autre appareil compatible Oqee, qui nécessite pour sa part d’être connecté au réseau de votre Freebox. Pour rappel, Oqee est également disponible sur les Smart TV Samsung, l’Apple TV, et avec les équipements à partir d’Android 8 comme les téléviseurs Sony, Xiaomi et Oneplus ou encore les boîtiers Nvidia Shield et Xiaomi mi Box.

L’autre solution concerne les abonnés Freebox avec TV by Canal (ou une autre offre Canal+), lesquelles peuvent également utiliser myCanal pour profiter des chaînes incluses dans leur offre sur leur smartphone, tablette ou ordinateur en Europe. Pour ceux qui utilisent Molotov, c’est possible aussi.

Depuis le 1er avril 2018 et l’entrée en application du règlement européen sur la portabilité transfrontalière des contenus numériques, les abonnés à un service payant (myCanal, MyTF1, Molotov, Netflix, etc. mais également les services de streaming musicaux, ou encore les jeux vidéo) peuvent y avoir accès lorsqu’ils se trouvent temporairement dans un autre pays de l’UE.

