Les internautes se lâchent sur les réseaux : Booba répond au pirate Xavier Niel, qui se souviendra de la Freebox V1 dans 20 ans ?

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

Xavier Niel a présenté la semaine dernière son projet Six devant le collège de l’Arcom dans le cadre de l’appel d’offres pour la reprise de la fréquence d’M6. Selon lui certains artistes comme Booba ne sont pas présent à la TV. Lorsque qu’un pirate prend la parole, un autre pirate n’est jamais très loin pour lui répondre !

Et il peut en refaire un sans qu'on le voit à la télé car la piraterie m'est jamais finie. 🏴‍☠️ pic.twitter.com/xvD6oIjE2j — Booba (@booba) February 15, 2023

Connaissez-vous la “perche-cravate” utilisée par les techniciens pour remplacer les câbles défectueux depuis le sol ?

Antiquité : qui se souviendra de la Freebox V1 dans 20 ans ? “Les vrais sauront” selon Free !

Entre Bouygues Telecom et ses abonnés, c’est un peu comme dans une relation de couple.

A l’heure où les opérateurs augmentent tous leurs prix à cause du contexte inflationniste, Free fait figure d’exception sur le mobile. Aucune hausse de tarif depuis 2012 et aucune à venir pendant 4 ans. De quoi se moquer de la concurrence sur TikTok.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox