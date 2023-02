Google teste son arme contre le pistage publicitaire sur smartphone

L’initiative “Privacy Sandbox” est lancée par Google sur Android avec un déploiement progressif et une disponibilité pour un plus grand nombre d’utilisateurs plus tard.

Les identifiants publicitaires n’ont qu’à bien se tenir. Utilisés pour suivre les activités d’un utilisateur, ils sont régulièrement critiqués et Google entend changer le modèle. Il ne sera donc plus possible pour une plateforme publicitaire d’utiliser ces données pour connaître les applications que vous avez utilisé, c’est Android qui se chargera de déterminer vos centres d’intérêts et de les donner aux régies diffusant de la pub.

C’était déjà la pensée derrière la fin des cookie tiers sur Chrome. Vous pouvez ainsi recevoir une invitation pour participer à la “Privacy Sandbox” via une notification sur votre smartphone Android, qui vous présentera par ailleurs la liste des centres d’intérêts que votre OS a associé à votre appareil. Cette liste est par ailleurs modifiable.

De quoi créer un intermédiaire entre les régies publicitaires et l’utilisateur, de manière à préserver un tant soit peu vos données personnelles. Dans le cadre de ses tests, Google permet néanmoins à l’utilisateur de désactiver Privacy Sandbox sur Android.“Les éditeurs et les développeurs ont besoin d’alternatives innovantes et respectueuses de la confidentialité pour leurs principaux besoins commerciaux, y compris la diffusion d’annonces pertinentes, afin de continuer à offrir des expériences gratuites à des milliards de personnes dans le monde entier”, explique Google.

Source : Presse-citron

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox