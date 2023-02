Iliad possède toujours le réseau mobile italien le moins performant en 2022

Loin de ses résultats louables sur le fixe, l’opérateur n’arrive pas à rattraper son retard de qualité sur le mobile selon nPerf.

C’est la même chanson chaque année depuis le lancement, Iliad continue de sous-performer en terme de connectivité mobile et se place une nouvelle fois dernier au classement nPerf de cette année.

L’opérateur lancé en 2018 n’a en effet toujours pas réussi à se démarquer sur un seul point analysé par l’application de speedtest sur plus de 700 000 tests de connectivité mobile. Et ce malgré une très forte hausse des débits sur l’ensemble des technologies confondues (45.58 Mb/s en 2021 contre 90.21 Mb/s en 2022). Son concurrent Vodafone conserve le leadership pour la cinquième année consécutive toutes technologies confondues. Il est premier sur l’ensemble des critères du baromètres, à l’exception de la latence, où il est devancé de peu par TIM, troisième du classement général mais premier sur la 5G.

Même sur la nouvelle génération de téléphonie mobile, l’opérateur est à la peine et reste dernier avec le moins bons débit descendant (87.94 Mb/s contre 358.51 chez TIM), le moins bon upload et la deuxième moins bonne latence. Il décroche la troisième place en terme de streaming sur YouTube mais oscille entre la quatrième et cinquième place sur le reste. nPerf précise cependant que les performances de l’internet mobile en Italie se sont nettement améliorées en 2022, avec 25% de hausse pour le débit descendant.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox