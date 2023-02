Une télécommande virtuelle Freebox change de nom et de visuel à la demande de Free

Populaire, la télécommande virtuelle “FreeTV” devient “Fboxtv Télécommande”. Son visuel change également. Free veut éviter tout rapprochement avec sa marque dans l’esprit des utilisateurs.

Lancée en 2020 sur Android, Freetv s’ajoute à la liste des applications mobiles bien pratiques en cas de télécommande Freebox introuvable ou défectueuse voire en cas de piles déchargées alors que les magasins sont fermés. Elle permet en effet d’utiliser le smartphone ou tablette tactile pour piloter les chaînes sur les Freebox Révolution et Delta.

Dans une nouvelle version 1.5.1, le nom et le visuel de l’application ont évolué mais les fonctionnalités restent identiques. L’application a été rebaptisée “Fboxtv Télécommande”. La raison, ” les sociétés Free et Freebox, par le biais de leurs avocats” ont demandé au développeur de l’application “de supprimer les signes Free, Freetv et Freebox, ainsi que le modèle de la télécommande pouvant s’apparenter au modèle déposé par Free” révèle-t-il dans la description de la mise à jour. La volonté de l’opérateur est d’éviter toute confusion et ne pas créer de lien officiel avec lui-même.

L’application permet de consulter la liste des chaînes TV, les programmes en cours et de changer de flux directement depuis la télécommande virtuelle ou depuis la liste. La connexion est rapide, aucun paramétrage n’est nécessaire pour la faire fonctionner. Pour l’utiliser, il faut que le smartphone ou la tablette soit connecté au réseau Wi-Fi de la Freebox, pas besoin de code de télécommande. Le player est en effet détecté automatiquement au lancement de l’application et les commandes opérationnelles dans la foulée.

