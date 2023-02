Orange dévoile un nouveau plan stratégique et se recentre sur son coeur de métier

Après avoir présenté de très bons résultats pour l’année 2022, Orange annonce une nouvelle direction pour l’ensemble de ses activités.

Un plan stratégique “Lead the future”, conçu pour entériner la place d’Orange en tant qu’acteur majeur du numérique en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. L’occasion également pour la nouvelle directrice générale de l’opérateur de poser clairement sa patte et de recentrer les activités d’Orange sur son coeur de métier.

Ce plan ambitieux mais pragmatique valorisera les atouts du Groupe. Pionnier de la fibre, Orange continuera à déployer, innover et investir dans les meilleures technologies pour répondre aux enjeux de fiabilité, de sécurité et de résilience pour ses clients. En outre, Orange réaffirmera sa position forte dans la cybersécurité et poursuivra un repositionnement complet de ses activités B2B pour mieux répondre aux attentes de ses clients. Enfin, ce plan renforcera la position du Groupe en Afrique et au Moyen-Orient, zone de forte croissance. Communiqué de presse Orange

Cette restructuration se base sur quatre piliers, après avoir posé les jalons du plan l’année dernière comme la vente d’OCS, certains projets de consolidation en Espagne et Belgique ou encore des acquisitions ciblées en cybersécurité.

Le premier pilier est autour du réel coeur de métier d’Orange, à savoir les réseaux. Avec 46 millions de prises FttH déployées en Europe à fin 2022, l’opérateur entend ainsi renforcer ses positions mais pas seulement. En effet, si Orange renforcera l’utilisation de la Data et de l’Intelligence Artificielle afin d’offrir à ses clients une expérience personnalisée et « sans-couture » entre ses canaux digitaux et physiques, il entend également lancer une nouvelle offre commerciale.

En plus de la fibre, la 5G ou la 4G fixe, l’opérateur entend ainsi lancer son offre satellitaire sous sa marque en France Métropolitaine. Cela reposera sur le partenariat conclu avec Eutelsat et doit permettre aux clients particuliers et professionnels les plus isolés de bénéficier du THD “pour le prix d’une offre fibre optique”. La fusion avec MasMovil en Espagne est fait également partie de ce pilier.

Le deuxième point fort du plan est la capitalisation des infrastructures. Ainsi, le groupe poursuivra ses investissements de déploiement des réseaux fixe et mobile, en comptant déployer 5 millions de prises supplémentaires en Europe. Le Groupe poursuivra son plan de modernisation des réseaux fixe et mobile vers le Très Haut Débit avec le décommissionnement du réseau cuivre en France et de la 2G et 3G dans l’ensemble des pays d’Europe d’ici 2030.

Un troisième pilier sur lequel Orange s’appuie est sa branche Business Services, qui subira une vraie transformation. En effet, cette filiale deviendra Orange Business afin de s’adapter à la nouvelle donne d’un marché où les frontières entre les réseaux et les services numériques disparaissent. “Orange capitalisera donc sur sa maîtrise unique sur le marché de l’ensemble des enjeux de connectivité, de sécurité et de résilience. […]Orange Business entend se positionner comme leader des solutions de connectivité de nouvelle génération. Cette ambition s’appuie notamment sur son expertise reconnue mondialement dans le domaine des solutions de connectivité sécurisées et de confiance qui sont le socle de la transformation digitale des entreprises. Elle repose également sur un recentrage de son portefeuille d’offre, une évolution de son modèle d’entreprise, et un programme d’envergure d’optimisation de coûts.” annonce l’opérateur.

De plus, Orange entend devenir un leader de la cybersécurité en Europe et vise un chiffre d’affaires de 1.3 milliards d’euros d’ici 2025 en accélérant sur le marché des pro/PME et entend s’ouvrir à de nouveaux marchés tels que le B2C.

Le quatrième pilier se trouve de l’autre côté de la méditerranée. “Orange Business entend se positionner comme leader des solutions de connectivité de nouvelle génération. Cette ambition s’appuie notamment sur son expertise reconnue mondialement dans le domaine des solutions de connectivité sécurisées et de confiance qui sont le socle de la transformation digitale des entreprises. Elle repose également sur un recentrage de son portefeuille d’offre, une évolution de son modèle d’entreprise, et un programme d’envergure d’optimisation de coûts” annonce le groupe. L’un de sprojet est de transformer Orange Money pour offrir des services au-delà du transfert d’argent ou de paiement, à tous les consommateurs qu’ils soient clients ou non.

Le plan n’oublie pas le pan écologique. L’opérateur explique continuer “son programme de réduction des émissions de CO 2 pour diminuer de plus de 30% les émissions sur les scopes 1 et 2 en 2025 (base 2015) et prend l’engagement supplémentaire de réduire de 45% ses émissions sur les scopes 1, 2 et 3 d’ici 2030 (base 2020). Orange accélérera également le déploiement de son programme de recyclage des mobiles en Europe en passant de 23,1% aujourd’hui à plus de 30% d’ici 2025. L’objectif à long terme d’atteindre le Net Zéro Carbone d’ici 2040 reste inchangé.”

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox