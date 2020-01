“Totalement Fibrés” : Les forfaits augmentent, les opérateurs abusent ? La Freebox Delta brille dans un comparatif, etc.

Retrouvez Totalement Fibrés notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage et diffusé immédiatement (le temps d’uploader), afin d’être au plus proche de l’actualité.

Pour ce nouveau numéro, on revient sur les pratiques des différents opérateurs concernant les augmentations de tarif des forfaits mobile et fixe, en échange de services supplémentaires. Free se démarque sur ce point en ayant annulé plusieurs options payantes incluses par défaut. Nous faisons également le tour des service audiovisuels (Netflix, Canal, Prime Vidéo) inclus ou non chez Free, Orange, SFR et Bouygues Télécom. Tous ne sont pas logés à la même enseigne. Et bien sûr vous retrouverez toutes nos rubrique habituelles : le Free Fight, le up and Down, etc.

