Vers le blocage des applications “abandonnées” sur Android 14

Pour davantage de sécurité, les applications ne recevant plus assez de mises à jour ne seraient plus en mesure d’être installées sur la prochaine version d’Android.

Si le système d’exploitation de Google n’est pas parfait en terme de sécurité des utilisateurs, la firme de Mountain View travaille a arranger cela. Sur Android 14, il entendrait ainsi empêcher l’installation des applications visant les anciennes version d’Android et n’étant plus mises à jour régulièrement. De plus, les APK seraient plus difficiles à installer automatiquement via des magasins tiers.

Le but ici est de sécuriser un maximum d’appareils tout en remontant dans le temps et ainsi empêcher le développement d’applications malveillantes. Cependant, les plus courageux pourront toujours passer par l’interface de commande et créer une exception pour installer une application datée. Une manipulation laborieuse et assez complexe, hors de portée des utilisateurs classiques. L’objectif étant surtout d’éviter les installations accidentelles.

Source : Les Numériques

