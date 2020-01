Huawei P40 et P40 Pro: les smartphones auraient un prix plus bas pour compenser l’absence de services Google

Huawei s’apprête à lancer ses Huawei P40 et P40 Pro à la fin du mois de mars prochain et , face à ses problèmes avec Google et les Etats Unis, le fabricant pourrait faire un geste sur le prix pour compenser l’absence des services Google.

La situation ne s’arrange pas spécialement entre Huawei et les Etats-Unis, depuis l’embargo empêchant le fabricant Chinois de proposer les services Google (entre autres) sur ses appareils. C’était déjà le cas lors de la sortie du Huawei Mate 30 Pro, et la situation devrait se répéter pour les Huawei P40 et P40 Pro.

Si le fabricant a mis en avant ses propres services, ainsi que sa galerie d’application, l’absence des services de Google peuvent constituer un réel point négatif pour le lancement de nouveaux modèles, surtout en Europe.

D’après un leaker généralement bien informé quand il s’agit de Huawei, la firme aurait ainsi prévu de proposer la nouvelle série de smartphone à un prix plus bas que ses prédécesseurs, eux vendus à partir de 799.99€ en France. On parlerait ainsi d’un Huawei P40 proposé à 470€ et le P40 Pro à 870€. Des prix à prendre avec des pincettes, puisque rien n’a été annoncé pour l’instant. Mais ce genre de stratégie pourrait permettre à Huawei de commercialiser ses modèles plus facilement en Europe, malgré l’absence des services Google. A voir à la fin du mois de mars, où Huawei officialisera ces deux smartphones.

Source : Frandroid