Free devrait confirmer son regain de forme au quatrième trimestre selon des analystes

Les analystes d’Oddo sont confiants.

En attendant les résultats financiers et commerciaux de Free attendus courant mars, les analystes d’Oddo estiment qu’Iliad va confirmer lors du 4ème trimestre “le retournement opérationnel observé au 3ème trimestre”. Lors de cet exercice, le groupe de Xavier Niel a enregistré une hausse du chiffre d’affaires France de 3,3% et de 8% au global. Sur le fixe, ce trimestre a marqué un retour des recrutements nets positifs de Free, auteur d’un record historique pour le marché avec 210 000 abonnés engrangés sur la fibre.

Il y a deux jours Iliad a annoncé le succès de l’augmentation de capital d’un 1,4 milliards d’euros du groupe. Le fondateur de Free qui détenait jusqu’à présent directement ou indirectement 52,10% du capital d’Iliad renforce ainsi son contrôle sur le groupe avec désormais 70% de participation. Xavier Niel a injecté au total 1,3 milliards d’euros. Il “n’aura donc pas été le seul à participer à l’augmentation de capital et aura in fine 70.3% contre 71.9% au maximum. Pas suffisant pour conserver la même liquidité qu’avant cette opération, mais un signal positif que certains actionnaires souhaitaient se renforcer lors de cette opération “, commente par ailleurs Oddo. S’agissant du titre d’Iliad, le bureau d’analyses le considère actuellement “attractif” et confirme son conseil d’achat avec un objectif de cours de 180€.

Source : Tradingsat