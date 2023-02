Netflix enrichit les offres de ses abonnés avec deux nouveautés

L’audio spatial est à présent disponibles pour tous les abonnés Netflix, sans frais supplémentaires. Les clients Premium peuvent désormais télécharger du contenu sur plus d’appareils.

A l’heure où il cherche à gagner des abonnés grâce à son offre avec publicité, Netflix n’oublie pas pour autant ses autres offres. Le leader de la SVOD lance aujourd’hui l’audio spatial sur tous les appareils pour tous ses abonnés, y compris Essentiel et Standard. Bémol, le nombre de titres est limité pour les forfaits moins chers. Les abonnés Netflix Premium peuvent obtenir un son de qualité cinématographique sur plus de 700 des titres les plus regardés de Netflix, tels que « Stranger Things », « Wednesday » et « Glass Onion : A Knives Out Mystery ».

Netflix continuera d’ajouter de l’audio spatial aux nouveaux titres au fur et à mesure de leur sortie. Pour voir quels films et séries prennent en charge cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent taper « Spatial Audio » dans la barre de recherche de Netflix. Un nouveau badge audio spatial est aussi désormais intégré aux fiches de présentation des contenus.

Dans le même temps, les abonnés Premium peuvent désormais télécharger des titres Netflix pour les regarder hors ligne sur six appareils à la fois contre quatre auparavant.

“Les gens étant plus connectés que jamais via plusieurs appareils, nous avons appris grâce à des recherches que les membres aimeraient avoir la possibilité de télécharger des séries et des films Netflix pour les regarder hors ligne sur plus d’appareils, en particulier lorsqu’ils voyagent et passent d’un appareil à l’autre”, a fait savoir Rishu Arora, directeur de la gestion des produits chez Netflix dans un billet de blog officiel.

Quel que soit la formule d’un utilisateur, Netflix permet jusqu’à 100 téléchargements actifs par appareil. Autrement dit, les abonnés Premium peuvent cumuler 600 téléchargements actifs sur tous leurs appareils.

