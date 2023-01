Insolite : il rackette un iPhone qui le dénonce à cause d’un selfie

Quand iCloud fait le bonheur des enquêteurs.

Le 16 janvier dernier, un jeune homme de 21 ans s’approche d’un mineur de 13 dans le RER. En bloquant toute possibilité de s’échapper, il le menace alors en vue de récupérer l’iPhone 11 du jeune garçon ainsi que le mot de passe.

Cependant, quelques instants plus tard, la victime voit apparaître sur son cloud le visage de son agresseur. Ce dernier avait en effet pris un selfie et des vidéos avec le téléphone volé, toujours relié avec la plateforme de stockage immatérielle du jeune homme.

Ces images ont pu aider la police qui l’a identifié et arrêté. Il avait déjà été arrêté deux semaines plus tôt pour un vol d’AirPods et a écopé de six mois de prison, avec sursis ainsi que de 369.99€ de dommages matériels et 500€ de préjudice moral.

Source : 20minutes

