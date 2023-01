Canal+ cherche à s’engager moins longtemps sur la TNT

La chaîne cryptée négocie avec l’Arcom pour garder de la souplesse vis-à-vis de sa fréquence TNT.

Dans l’esprit de Canal+ et du président de son directoire, le marché est en pleine mutation et confronté notamment à la concurrence des géants du streaming. C’est dans cette optique qu’il demandait déjà en juin dernier un renouvellement de sa licence pour le canal 4 sur la TNT mais avec la possibilité d’en sortir avec un préavis raisonnable.

Alors qu’elle arrive à échéance début décembre 2023, des négociations sont engagées avec l’Arcom autour des modalités. D’après les informations des Échos, Canal+ aurait opté pour une durée de probablement trois ans sur la TNT voire uniquement deux ans. Ces discussions seraient en cours et la durée définitive de l’engagement de la chaîne cryptée devrait être définie d’ici quelques semaines.

En 2020 déjà, Canal+ avait opté pour une licence de seulement 3 ans, durée inédite dans le secteur. La firme avait d’ailleurs menacé de sortie de la TNT. Si ce bâton n’est plus brandi par le groupe, cette décision d’une durée réduite montre que la possibilité de partir sans problème reste importante pour Canal.

En effet, le parc d’abonné TNT est de plus en plus restreint, environ 300 000 personnes au printemps 2022 et ce malgré un certain coût. De plus, la licence ne vient pas sans contraintes, notamment le fait qu’un acteur en dehors de l’Europe ne peut pas détenir plus de 20% du diffuseur. En supprimant cette limitation, Vivendi pourrait laisser un jour à un investisseur une part plus large du gâteau. A noter cependant, si cette reconduction n’est pas ouverte à la concurrence, la prochain le sera et d’autres pourront candidater pour le canal 4 de la TNT.

