Smartphones Android : attention à ce malware devenu compliqué à supprimer

Des chercheurs en sécurité informatique ont publié une alerte. Un malware se propage de plus en plus sur les appareils Android. La bonne nouvelle, c’est qu’il menace les anciennes versions du système d’exploitation de Google. La mauvaise, c’est la difficulté à s’en débarrasser.

Le malware Android.Xiny.5260 a été découvert il y a plusieurs années et les chercheurs en sécurité de la société Dr.Web viennent de publier un bulletin d’alerte à son sujet. Si sa diffusion apparaissait contenue au départ, elle a augmenté et concerne désormais des millions d’appareils. Mais surtout, l’intrus se révèle désormais plus compliqué à déloger.

Concrètement, Android.Xiny.5260 est dissimulé dans une application et installe d’autres applications tout aussi indésirables. Pour l’utilisateur, c’est une consommation de data mobile supplémentaire et un remplissage de son stockage interne. Pour les auteurs des applications, ce sont des chiffres gonflés pour gagner en légitimité et augmenter les chances de téléchargement.

Comment s’en débarrasser ? Eh bien, il faut flasher l’appareil, sachant que la désinstallation laisse des fichiers qui permettront la réinstallation. Et si le malware s’attaque aux appareils équipés d’Android jusqu’à la version 5.1 aka Lollipop, cette dernière équipe encore 25 % du parc Android. Une menace loin d’être négligeable, donc.

Source : Génération-NT