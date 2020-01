Free classé une nouvelle fois parmi les marques françaises les plus innovantes apportant une excellente expérience client

Dans son nouveau classement BrandZ Top 50 distinguant les marques françaises les plus puissantes en France en 2020, Kantar Millward Brown, un leader mondial des études marketing place Free en bonne position sur plusieurs critères de notation.

“La puissance de ses grandes marques fait de la France l’un des marchés les plus forts d’Europe. Avec une croissance de 6% et une valeur de marque totale de 309,7 milliards de dollars, c’est davantage que la progression du PIB” commente Pierre Gomy, directeur managing chez Kantar France.

Sans surprise, les catégories luxe et hygiène/beauté (Louis Vuitton, Chanel et Hermès) dominent globalement le BrandZ Top 50. Carrefour est également de retour dans le top 10 en 2020. AXA et les opérateurs télécoms Orange (5ème) et SFR (8ème) jouent aussi les premiers rôles, tels sont les premiers enseignements de l’étude. Au général, Free prend quant à lui la 23e place en recul par rapport à l’année dernière. De son côté Bouygues fait une entrée remarquée à la 48e place. L’opérateur historique se démarque notamment par sa volonté de diversification avec notamment Orange Bank.

Globalement, ont plus plus de valeur dans ce classement les marques capables de combiner les nouveaux usages de la data, les technologies innovantes à des approches marketing créatives au service d’une expérience client renouvelée.

Innovation

Et si l’on rentre dans le détail, dans le top 50 des marques françaises les plus puissantes, Free est la troisième marque la plus innovante derrière Décathlon et Michelin. Toute marque perçue comme développant quelque chose de nouveau attise forcément l’intérêt des consommateurs. L’innovation signifie ici développer un produit disruptif, fournir un service innovant ou se lancer sur un nouveau marché. “le lien entre l’innovation et l’attachement émotionnel, fait vraiment la différence”, précise Kantar.

Expérience client

Enfin, Free n’est pas en reste lorsqu’il s’agit d’expérience client selon l’étude en se classant au 8e rang, juste derrière Orange. Une marque doit non seulement offrir une expérience formidable à chaque étape de l’interaction avec les consommateurs, explique Kantar, mais elle doit également rappeler aux consommateurs, grâce à des communications efficaces mettant l’accent sur la transparence, qu’il est au centre. Pour ce faire, des facteurs clefs doivent être activés par les marques comme la légitimité, l’intimité et la simplicité.

Source : Brandz.com