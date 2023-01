Fibre optique : les soucis de raccordement discutés sans réelles solutions proposées

L’association des collectivités engagées dans le numérique Avicca est ressorti assez déçue du dernier atelier de l’Arcep suivant la qualité de l’exploitation des réseaux fibre.

Un bilan très peu concluant suite à cette réunion des acteurs de la fibre. Mercredi dernier se tenait un atelier organisé par le régulateur des télécoms et pour l’Avicca, ce n’était qu’une manière de gagner du temps plutôt que de proposer de réelles solutions.

” Absence d’indicateurs chiffrés, absence de comparaison entre opérateurs, avancée généralisée des reculs des échéances pourtant déjà maintes reportées sont toujours à l’ordre du jour” déplore l’association dans un communiqué, qui considère que cette rencontre n’aura servi qu’à respecter le fait de communiquer avec les collectivités, sans pour autant changer les choses.

“Pour paraphraser Emmanuel Macron face à certains de ses ministres : “l’option de procrastrination est toujours la mieux renseignée” ! Rendez-vous d’ailleurs en 2024 (sic) pour voir si le plan est pleinement opérationnel et efficace. Tant qu’on gagne, on joue...” Avicca

La principale question que l’association aimerait voir être abordée est l’utilisation du mode STOC C (Sous-traitance opérateur commercial) par les quatre opérateurs nationaux pour déployer la fibre. Ce dernier est vivement critiqué depuis longtemps par l’Avicca, accusé d’entraîner la dégradation parfois très forte des réseaux. Cet atelier n’a donc pas vraiment entraîné un mouvement significatif pour résoudre les problèmes de fibre, cependant le rendez-vous aura tout de même permis de mettre en lumière certaines choses. En effet, Altitude Infra a présenté les premiers travaux sur la remise à niveau des réseaux de l’Essonne et indiqué que des équipements neufs, intégralement refaits et aux normes ont été à nouveau fortement endommagés. Une situation jugée surprenante par l’Avicca, qui indique qu’il s’agit “d’équipements auxquels les prestataires des opérateurs ne devraient en aucun cas accéder. Qui plus est, ces dégradations ont été constatées pendant la période de gel commercial, durant laquelle aucun opérateur commercial (OC) n’est censé intervenir !“.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox