Insolite : un vrai trésor de smartphones trouvé dans un box

Les forces de l’ordre ont découvert le butin d’un véritable trafic de téléphones à Paris, au total ce sont 250 000€ d’appareils qui ont été découverts et cent quarante mille euros en liquide.

Découverte impressionnante Samedi dernier à Paris dans le dixième arrondissement. Les forces de l’ordre ont ainsi découvert dans un box de nombreux téléphones mobiles et autres appareils informatiques et multimédias d’une valeur de près de 250 000€.

La brigade anticriminalité a en effet repéré un homme au comportement suspect vers 16h10. Ce dernier semble inquiet, nerveux et entre dans un restaurant et discute quelques minutes avec eux avant de quitter les lieux. Il retire de l’argent et entre dans les locaux d’une société de stockage, puis ressort avec un sac à dos noir avant de changer de lieu. Il entre ensuite à l’arrière d’une Volkswagen, échange avec le chauffeur et quitte le véhicule avec son sac qui paraît bien plus rempli.

Définitivement suspect, les forces de l’ordre l’interpellent et l’homme tente même de se débarrasser de ses clés. Il s’agit en fait d’un jeu ouvrant la porte d’un box situé dans le garde-meuble cité précédemment. Et dans le sac à dos, les policiers découvrent neuf iPhone 14 tandis que les motards interpellent le chauffeur de la Volkswagen qui dispose de 2000€ sur lui.

Les deux hommes ont été interpellés pour recel de vol en bande organisée, le chauffeur assure qu’il avait rendez-vous pour acheter des téléphones mais n’aurait pas conclu l’affaire. A la suite, une perquisition s’ensuit dans le box incriminé dévoilant le butin d’appareils électroniques et plus de 140 000€ en billets de 20 et 50€.

