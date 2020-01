Canal+: une nouvelle chaîne vient étoffer l’offre spéciale pour les moins de 26 ans

Après l’intégration de Clique TV et Vice TV, une nouvelle chaîne vient enrichir l’offre de Canal+ dédiée aux moins de 26 ans : ES1.

Le début d’année a été l’occasion de plusieurs changements dans les offres Canal+ : la filiale de Vivendi a revu le tarif de ses offres promotionnelles à la hausse, mais a également enrichi son offre dédiée aux personnes étant nées il ya moins de 26 ans, avec l’intégration de Clique TV et Viceland, qui a depuis été renommée Vice TV. En plus de la chaîne Canal+ et Canal+ Décalé (2 flux simultanés myCanal) et des deux chaînes, une nouvelle chaîne a fait son apparition dans cette offre depuis, il s’agit d’ES1.

La chaîne a récemment été intégrée à plusieurs bouquets de Canal+, notamment le pack Famille et Sport. Elle propose ainsi l’accès à toute l’actualité de l’eSport en direct avec plusieurs émissions dédiées au sujet. Concernant l’offre – de 26 ans, elle est toujours proposée à 9,95€/mois avec un mois offert, l’offre de Canal+ est réservée aux jeunes de 18 à 25 ans jusqu’à la veille du 26e anniversaire. L’abonnement est résiliable en ligne à tout moment.