Free Mobile veut améliorer son réseau à la Réunion avec de nouvelles fréquences

Les consultations s’enchaînent sur l’attribution de fréquences dans la bande 900 MHz à La Réunion. Free Mobile veut du spectre tout de suite.

L’Arcep lance le 5 janvier 2023 une nouvelle consultation publique sur le projet de modalités et conditions d’attribution de fréquences dans la bande 900 MHz à La Réunion. Les acteurs sont invités à adresser leur contribution avant le 3 mars 2023.

Sur ce territoire , dans la bande 900 MHz, 5 MHz duplex sont dès à présent disponibles pour attribution. Par ailleurs, les autorisations d’utilisation de fréquences délivrées par l’Arcep dans cette bande, arrivent toutes à échéance le 30 avril 2025 : à partir du 1er mai 2025, 29,8 MHz duplex supplémentaires seront donc disponibles dans cette bande.

“Ces orientations concernent l’aménagement numérique du territoire et l’exercice d’une concurrence effective et loyale à La Réunion. En particulier, ces conditions et modalités d’attribution incluent des dispositions visant à renforcer la couverture mobile à l’intérieur des véhicules sur les axes à vocation autoroutière et les liaisons principales du territoire”, explique le régulateur

En septembre 2021, l’Arcep a accepté les demandes SFR et Orange de restituer une partie du spectre dont elles étaient attributaires dans la bande 900 MHz à la Réunion.

Une précédente consultation lancée en mars 2022 portait sur la réattribution des fréquences restituées par les deux opérateurs. Free Mobile/ Telco OI a ainsi apporté ses réponses aux questions. L’opérateur souhaite “disposer dès à présent de 2,7 MHz complémentaires au sein des fréquences 900 MHz , a minima pour la durée résiduelle des autorisations précédemment accordées à Orange et SRR, soit jusqu’en mars/avril 2025”.

Telco OI s’est dit en mesure d’utiliser immédiatement ces fréquences grâce à ses équipements d’ores et déjà installés. De quoi réduire les contraintes sur son plan de fréquence en améliorant son service 2G et dans un second temps, si les conditions de trafic en 2G le permettent, d’augmenter la capacité de son service en 3G ou en 4G.

Enfin, l’opérateur considère qu’il est approprié d’attribuer “dès à présent le spectre restitué par Orange et SFR à Telco OI, qui est en mesure de l’utiliser rapidement, jusqu’à l’échéance des attributions prévues initialement. En 2025, les nouvelles attributions pourraient être fixées sur une durée de 15 ans renouvelable 5 ans, à l’image des fréquences 3,5 GHz et 700 MHz. Le renouvellement simultané de l’ensemble des ressources spectrales, par exemple en novembre 2036, doit être évité car il est générateur d’une trop grande incertitude pour les opérateurs”, précise-t-il.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox