Chargeurs de smartphones non conformes : UFC-Que Choisir tire la sonnette d’alarme

Dernièrement, UFC-Que Choisir a effectué des tests sur une vingtaine de chargeurs de smartphones de différentes gammes de prix vendus en France, afin d’en vérifier la conformité en matière de sécurité pour l’utilisateur. L’association de consommateurs n’a pas été déçue du voyage. Dans la prochaine édition de son magazine à paraître le 23 janvier, l’UFC-Que Choisir indique en effet que la moitié s’est révélée non conforme avec des risques pour l’utilisateur, que ce soit en matière de départ de feu ou d’électrocution.

Ce type d’accessoires provient souvent de Chine et une déclaration de conformité non vérifiée suffirait pour l’introduction d’un produit sur le marché. D’où la nécessité, selon l’association de consommateurs, d’un meilleur encadrement. Mais l’utilisateur doit de son côté penser à bien choisir le vendeur et le fabricant de son chargeur. À défaut de s’orienter vers le modèle officiel du fabricant qui coûte parfois un bras (chez Apple, par exemple), éviter les plates-formes de vente en ligne peu connues et les marques exotiques apparaît comme une bonne démarche pour limiter les risques et avoir un interlocuteur en cas de problème. Mieux vaut également éviter les modèles vendus à prix vraiment dérisoire.

Source : 01net