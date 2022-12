Freebox replay : TF1 propose trois nouvelles chaînes gratuitement

Trois flux Fast débarquent sur myTF1 : ” InaZuma Eleven”, “Comédie” et “Action Thriller”.

Principaux acteurs de l’AVOD en France, Pluto TV et Mango de Molotov ont été rejoints il y a plus d’un an par TF1 et M6. Le service de replay MyTF1 propose depuis une section nommée “stream“, rappelant clairement le fonctionnement des diffusions en direct proposées par son concurrent américain.

Vous pouvez ainsi retrouver sur la plateforme près de 50 chaînes gratuites financées par la publicité, allant du thriller à la comédie et le voyage en passant par des programmes et séries cultes (Madmen, Walker Texas Ranger, La Vie à tout Prix, Melrose Place, Hartley Coeurs à Vif) , le tout reparti dans 7 catégories : fictions françaises, séries étrangères, films, manga, divertissement, lifestyle et jeunesse.

Pas moins de 3 nouvelles chaînes viennent de faire leur apparition. La première est dédiée au manga InaZuma Eleven et porte le même nom. Les deux autres sont baptisées “Comédie”, et “Action thriller”. Ces dernières proposent comme leur nom l’indique des films classés dans ces genres comme Bad Buzz et Le Projet Blair Witch. Tous les flux de “Stream” sont disponibles sur les Freebox, directement dans myTF1.

