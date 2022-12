Free Mobile commence à permettre la 5G en roaming à ses abonnés, “accroche-toi, ça va décoiffer”

Les abonnés Free Mobile peuvent désormais surfer en 5G au Canada. Free confirme.

Idéal pour explorer le globe ou partir en voyage d’affaires , le forfait bodybuildé 4G/5G de Free Mobile à 19,99€/mois (15,99€ pour les abonnés Freebox et 9,99€ pur les clients Pop) permet de partir tranquillement à l’étranger avec 25 Go/mois en 4G. Si aujourd’hui, 70 destinations sont incluses dont l’Europe, la Suisse, l’Australie, les Etats-Unis, le Canada, la Thaïlande, la Turquie, l’Afrique du Sud, l’Algérie, la Tunisie et plus encore, la 5G se fait encore attendre.

Mais qu’en est-il du roaming en 5G ?

Cela tombe sous le sens, à l’heure du déploiement de la 5G dans le mode, les utilisateurs sont en droit d’espérer pouvoir surfer en roaming 5G lors de leurs déplacements à l’étranger quand leur forfait leur permet. Il semblerait que ce soit désormais le cas pour les abonnés Free Mobile pérégrinant au Canada, en atteste un Freenaute sur Twitter. Ce dernier a ainsi été en mesure de surfer en 5G sur le réseau de l’opérateur Bell. Une information confirmée par Free en québécois : “attaque ta tuque avec de la broche”, ce qui signifie “accroche-toi, ça va décoiffer”. Après le Canada, de nouvelles destinations devraient suivre en particulier en Europe. Le roaming en 5G chez Free Mobile peut enfin commencer.

Attache ta tuque avec d'la broche 🇨🇦 — Free (@free) December 9, 2022

Lors de leurs déplacements dans l’UE, les consommateurs doivent depuis le 1er juillet bénéficier de l’accès aux services d’itinérance avec le même niveau de qualité que dans leur pays d’origine. Autrement dit, si vous disposez habituellement de services 5G en France, vous pourrez également bénéficier de cette technologie là où elle est disponible. Si les opérateurs sont soumis à cette nouvelle obligation dans le cadre de la reconduction de la suppression des frais d’itinérance pendant 10 ans, il semblerait qu’ils ne la respectent pas encore.

