Abonnés Freebox : Oqee s’améliore sur iPhone et annonce une nouveauté

A peine une semaine après l’annonce d’une version 1.17, une nouvelle mise à jour est lancée pour Oqee sur les iPhone.

Dans une nouvelle version 1.18 actuellement déployée sur les smartphones Apple, Oqee annonce des améliorations mais aussi un changement de l’expérience utilisateur.

En effet, outre un accessibilité revue pour les replay et l’onglet Ma Liste via le Voice Over, les développeurs expliquent que les films loués ou achetés depuis Filmo sur le player Pop sont désormais accessibles dans l’onglet “Ma Liste”. Un problème qui empêchait la reprise de lecture à la bonne position des enregistrements a également été résolu.

Avec l’interface TV Oqee by Free, tous les abonnés Freebox peuvent profiter de plus de 550 chaînes TV en direct dont 220 incluses et du Replay inclus ainsi que des fonctions avancées comme le contrôle du direct, start-over, l’enregistrement. En plus d’un accès en mobilité sur Android et iOS, elle est également disponible sur Apple TV 4K, Player Pop, Android TV et Smart TV Samsung.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox