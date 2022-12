Totalement Fibrés : Free Mobile en mode assurance tous risques, Free se plante sur vos données

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage, afin d’être au plus proche de l’actualité.

Aujourd’hui nous vous proposons une nouvelle édition de notre émission, avec les chroniques habituelles : dans le gros Dos, nous aborderons Free Mobile qui se lance dans une nouvelle aventurer pour assurer ses abonnés mobiles . Vous pouvez retrouver également le Free Fight ou encore le Up and Down avec un gros coup de gueule sur Free.



