Xavier Niel dans le top 10 des influenceurs de la Tech en France

Une petite chute au classement mais l’impact de Xavier Niel reste important selon la 6e édition du classement Tyto Tech 500.

Le fondateur de Free est un entrepreneur bien connu des français, se retrouvant chaque année dans le classement des plus grandes fortunes de Forbes ou de Challenge. Mais sa fortune n’est pas son seul atout puisqu’il possède également une réelle influence dans plusieurs secteurs, dont le développement de nouvelles technologies.

Dans sa méthodologie, le Tyto Tech 500 Power List, dont c’est la 6e édition cette année, reflète l’influence de l’individu sur les réseaux sociaux, dans les médias traditionnels et au sein de son entreprise. Ce classement s’intéresse aux influenceurs tech en Allemagne, en France et au Royaume-Uni et dans ce top dédié à la France, Xavier Niel occupait la seconde place en 2021. Il perd quelques places mais reste dans le peloton de tête en obtenant la 6ème position dans le classement de 2022.

Devant lui se trouvent François Sorel, journaliste pour BFM Business, Thomas Pesquet l’astronaute qui occupait en 2021 la première place, mais aussi Thierry Breton, Commissaire européen au marché intérieur, respectivement aux premières, deuxièmes et troisièmes places du podium. Viennent ensuite Cédric O, membre du groupe consultatif de haut niveau sur l’exploration spatiale et ancien secrétaire d’État chargé du numérique et des télécommunications et le PDG de Moderna Stéphane Bancel. La seule femme du Top 10 est Laura Tenoudji, journaliste chez France Télévisions.

Ce classement analyse également les tendances de 2022 et note par exemple que la thématique de la cybersécurité est le “sujet technologique le plus brûlant”. Dans le monde de la Tech, les chefs d’entreprises et les journalistes restent les plus nombreux en terme d’influence mais de plus en plus d’universitaires gagnent en popularité dans le classement en Europe.

Source : via Clubic

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox