Google annonce de nouvelles fonctionnalités pour les smartphones

Un cadeau de la firme de Mountain View pour les fêtes avec le déploiement imminent de nombreuses nouveautés sur les appareils Android.

Un peu de changement sur vos smartphones Android. Dans un billet de blog, Google annonce le déploiement de nombreuses fonctionnalités pouvant vous intéresser si vous détenez un smartphone Android.

Parmi les nouveautés alléchante, on peut trouver un nouveau Mode Lecture. Il s’agit d’un paramètre d’accessibilité réalisé à la base pour aider les personnes dyslexiques, malvoyantes ou non-voyantes. Il permet notamment de lire l’écran et d’en réorganiser le contenu pour une mise en page plus lisible, mais aussi d’écouter le texte afficher à l’écran avec également des possibilités de canger la taille, la couleur du texte mais aussi la police et le fond… Si cette fonctionnalité s’intègre dans les paramètres de votre smartphone, il faudra cependant la télécharger depuis le Google Play Store.

Attendus par certains depuis le déploiement sur iPhone, les widgets sur YouTube vont débarquer sur Android. Il y en aura deux, l’un d’entre eux permettra d’ajouter un module de recherche et l’autre un accès rapide à votre bibliothèque sur YouTube depuis votre écran d’accueil.

On peut également noter l’introduction de nouveaux thèmes colorés dans la fonction collage de Google Photos ainsi que la possibilité de partager sa clé numérique de voiture avec d’autres utilisateurs possédant un Pixel Phone ou un iPhone.

Source : via 01net

