Clin d’oeil : Free repense son Instagram non sans humour

“Imagine tu nous follow et on te follow back. Hahaha on rigole. Mais imagine quand même”, Free change de bio et repense sa page instagram dans la bonne humeur.

Free a récemment décidé de repartir d’une page blanche sur Instagram afin de proposer de nouveaux contenus à ses 32 700 abonnés. On y retrouve notamment des pubs de Reef, le faux opérateur créé par Free pour l’écraser mais aussi la conférence d’avant lancement avec coach Niel plus cocasse que jamais lorsqu’il s’agit de présenter sa team Free Proxi.

Ou encore des posts emplis qui vous feront sourire comme ce rapport cocasse : « nos box sont conçues pour une durée d’au moins 10 ans, cela représente toujours pas de ligue des Champions pour le PSG, 10 ans de plus que ta plus longue relation, le temps que mets ton père à répondre à tes textos. » On vous laisse découvrir la suite.

