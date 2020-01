Auchan Telecom propose une nouvelle édition limitée sur un forfait 100Go avec offre de remboursement sur des smartphones

Auchan Telecom propose une nouvelle promotion en cette période de solde, proposant un forfait 100Go à 9.99€/mois pendant un an et avec une offre de remboursement pour l’achat d’un smartphone.

C’est les soldes et les opérateurs font leurs promos. Auchan Telecom propose jusqu’au 21 janvier prochain un forfait à 100Go pour 9.99€ par mois pendant un an. Une fois cette période passée, le forfait repasse à 19.99€/mois. A noter également que l’opérateur propose une offre de remboursement si vous achetez un smartphone, il est possible d’être remboursé de 50€ sur cet achat, les modalités sont disponibles sur le site de l’opérateur.

Le forfait propose appels, SMS, MMS illimités. Auchan Télécome opère sur les réseaux avec des débits 3G ou 4G selon la couverture disponible. Lors de la première commande, il faudra s’acquitter de 10€ pour la carte SIM. L’offre de réduction concerne la sélection suivante de smartphones : Samsung Galaxy A10 – Samsung Galaxy A20 – Samsung Galaxy A40 – Samsung Galaxy A50 – Huawei Y5 2019 – Huawei Y6 2019 – Huawei Y7 2019 – Huawei Psmart – Huawei P30 Lite.