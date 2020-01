Free prévient ses abonnés par SMS de l’arrivée de Netflix sur leur Freebox Révolution

Free n’arrête plus de répandre la bonne nouvelle, après avoir envoyé un mail à ses abonnés, c’est dorénavant par SMS que l’opérateur leur annonce l’arrivée de Netflix sur la Freebox Revolution !

En décembre de l’année dernière, le géant de la SVOD est enfin arrivé sur les Freebox Mini 4K et Révolution. Et Free continue d’avertir ses abonnés de l’arrivée du service sur sa Freebox culte, avec notamment un envoi de mail à ses abonnés une semaine après le lancement et maintenant avec des SMS directement envoyés aux utilisateurs. Certains qui n’étaient pas au courant ont donc pu recevoir leur message sur leur téléphone, les informant de la présence de Netflix sur leur Freebox.

Merci @Zaki_NAT0R