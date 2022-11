Totalement Fibrés : Free lance une nouvelle “révolution”, Orange, SFR et Bouygues se moquent-ils du monde ?

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé en live au plus proche de l’actualité.

Univers Freebox continue de vous proposer son émission Totalement Fibrés chaque semaine pour traiter de l’actualité de Free et des télécoms. Nous nous intéressons ainsi aujourd’hui en détail au lancement de Free Proxi, le nouveau service d’assistance de proximité novateur de l’opérateur, vous saurez tout.

Vous pouvez bien sûr également retrouver nos rubriques habituelles comme le UP avec une nouvelle fonctionnalité sur les Freebox Révolution et Delta and le Down avec l’augmentation de prix de certains abonnés Bbox à cause de l’inflation. Dans le Free Fight, nous débattrons sur la volonté d’Orange, SFR et Bouygues de ralentir le déploiement de la 5G dans les zones rurales pour réduire la consommation d’électricité, est-ce bien justifié ?



