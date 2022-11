Google veut imposer un nouveau standard sur Android TV et Google TV

Les appareils tournant sous l’OS TV de la firme de Mountain View se verront imposer l’année prochaine le format AAB, permettant d’y installer davantage d’applications.

Un remplacement de l’universel APK pour contourner la problématique du peu de stockage disponible sur les appareils Android TV. La majorité proposent en effet 8Go et la mémoire peut vite s’avérer pleine, vous forçant à désinstaller certaines applications pour faire de la place aux nouvelles.

Google veut remédier à cela en utilisant le format Android App Bundle (ABB), plus petit et plus rapide. Ce standard permet d’installer uniquement les données nécessaires au fonctionnement de l’application sur l’appareil ciblé, contrairement à l’APK qui se veut universel et est donc plus volumineux. Il permet également d’archiver votre application pour réduire de 60% l’espace utilisé, de quoi éviter de refaire tous les paramètres lors d’une réinstallation.

Ce format est imposé sur toutes les applications voulant apparaître sur le play store d’Android TV et de Google TV et à partir de mai 2023, celles ne proposant qu’un format APK seront cachées sur les plateformes. D’après la firme de Mountain View, une adaptation d’une application à ce format ne prendrait qu’environ trois jours à un développeur.

Source : Frandroid

