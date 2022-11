MyCanal se met à jour sur iOS

De nouvelles fonctionnalités sont en préparation sur myCanal.

Après avoir fait largement évolué dans sa version Windows 10 et 11, ainsi que sur les consoles Xbox One, Série S et Série X, myCanal se met à jour sur iOS (5.13.0).

“Cette version intègre principalement des améliorations au niveau de l’expérience de navigation ainsi que des optimisations techniques sur le visionnage des contenus”, annoncent les développeurs. Cette nouvelle mouture prépare une nouvelle fois “de nouvelles fonctionnalités qui seront activées prochainement.”

Sur Android, une correction sur point de sécurité a récemment été apporté. “La sécurité, c’est d’abord comprendre comment les développeurs collectent et partagent vos données. Les pratiques concernant leur confidentialité et leur protection peuvent varier selon votre utilisation, votre région et votre âge”, présente le service.

Depuis plusieurs mois, la plateforme utilisée par les deux tiers des abonnés Canal, améliore améliore éditorialisation avec l’intégrztion progressive de nouveaux corners sur des contenus précis.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox