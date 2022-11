L’Union Européenne lance ses satellites pour des communications et un internet plus sécurisé

Une nouvelle constellation de satellite doit voir le jour partir de 2027 pour sécuriser l’internet et les communications en Europe à partir de 2027.

Nom de code : Iris. Le coup d’envoi de ce projet à été donné jeudi par l’Union Européenne et doit permettre de réaliser “un pas de géant” pour sa souveraineté économique selon Thierry Breton, commissaire à l’industrie et à l’Espace.

Cette constellation dont le coût a été évalué à 6 milliards d’euros a été le fruit de longues négociations entre le Parlement et les États membre concernant la dotation du projet. 2.4 milliards d’euros doivent provenir directement du budget de l’UE et 750 millions d’euros viennent de l’Agence spatiale européenne, tandis que le reste des fonds proviendra du secteur privé. Plus concrètement, les premiers services doivent être fournis à la fin de l’année 2024 pour un réseau pleinement opérationnel en 2027 avec quelques centaines de satellites placés sur plusieurs orbites.

Derrière cette nouvelle constellation, la volonté de fournir aux États membre des connections sécurisées “partout, y compris dans les régions les plus reculées de l’UE et en Afrique”, notamment pour une utilisation militaire. Une décision prise dans un contexte de guerre en Ukraine, alors que le besoin d’autonomie des infrastructures se fait ressentir. “Cette nouvelle constellation sera un exemple mondial en termes de durabilité spatiale, à l’inverse d’autres projets qui multiplient le nombre de satellites sans penser à l’impact environnemental“, a commenté Christophe Grudler, du groupe Renew (Libéral), ne cachant pas sa pique à Starlink.

