Les smartphones reconditionnés intéressent de plus en plus les Français

Si un habitant de l’Hexagone souhaite se tourner vers du reconditionné, il sera plus séduit par un smartphone que par un ordinateur portable selon une étude.

L’acteur du reconditionné Smaaart, en partenariat avec l’institut de sondage Ifop et l’agence de la transition écologique Ademe, a présenté pour la cinquième fois son baromètre annuel du secteur. D’après l’enquête auprès de 1201 personnes âgées de 18 à 65 ans, le reconditionné séduit de plus en plus et particulièrement dans le cadre de l’achat d’un smartphone.

En effet, 62% des interrogés affirment vouloir acheter un smartphone reconditionné ou en posséder un, soit 6% de plus qu’en 2021. Le premier avantage cité est le prix (41%), mais la garantie et la présentation de l’environnement représentent également une partie significative des réponses (respectivement 12% et 10%). Le smartphone est ainsi le roi des ventes dans le reconditionnés, si l’on compare par exemple à l’attrait des ordinateurs portables. En effet, seulement 31% des sondés ont déclaré vouloir acheter un laptop reconditionné.

De plus, 37% des sondés ont déjà acheté pour eux ou un poche un téléphone auprès d’un acteur de reconditionnement, contre seulement 20% en 2018. L’achat de ces appareils remis en état après utilisation fait également office d’indicateur d’une certaine prise de conscience écologique , 32% des sondés s’estimant “plus responsables” aujourd’hui qu’avant la crise sanitaire. De plus, 62% des français ont déjà vendu ou envisagent de vendre leur ancien téléphone à un reconditionneur pour contribuer au recyclage des terminaux.

“Le marché des produits reconditionnés s’est considérablement structuré cette année, notamment avec l’arrivée d’un nouveau décret, le 17 février dernier, permettant d’encadrer les termes ‘reconditionné’ et ‘produit reconditionné’. En parallèle, la nouvelle certification services Qualicert SGS ‘activités de reconditionnement’ permet de valider la qualité des opérations de reconditionnement du détenteur du certificat […] Cela permet de rassurer le consommateur sur la qualité des process et la fiabilité des produits, et lui donne des indicateurs pour choisir des produits reconditionnés de qualité”, explique Jean-Christophe Estoudre, président de Smaaart.

Source : Les Numériques

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox