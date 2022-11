Tuto Vidéo Univers Freebox : créez vos propres bouquets TV avec la Freebox Révolution

Régulièrement, Univers Freebox vous propose des tutoriels et des astuces pour découvrir comment utiliser tous les services de votre Freebox ou de Free Mobile.

Aujourd’hui, nous nous intéressons à une fonction connue de la Freebox Révolution, mais que nous traitons cette fois-ci en vidéo, à savoir la « Gestion des chaînes favorites »

En effet, avec plus de 600 chaînes disponibles sur Freebox TV, le zapping devient très difficile. Heureusement, grâce à la Freebox Révolution, il est possible de créer ses propres bouquets, avec uniquement les chaînes que l’on souhaite. Il est même possible de créer plusieurs bouquets, pour chaque membre de la famille par exemple. Tout cela se fait très simplement et nous vous expliquons tout en vidéo :



Pour ne rater aucune de nos vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube d’Univers Freebox

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox